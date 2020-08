Fantazija, neviđeno poluvreme Bogdana Bogdanovića!

Druga priča za Bogdana Bogdanovića, samo dva dana nakon njegove najslabije partije u NBA ligi kada je imao šut iz igre 1/15.



Srpski košarkaš je odigrao fantastičnu prvu četvrtinu protiv Nju Orleansa, verovali ili ne, ta četvrtina je završena rezultatom 49:39 u korist Sakramenta, a Bogdan je pogodio neverovatnih 5 trojki. Na poluvremenu je 77:70, a Bogdanović ima 24 poena, uz šut za tri poena 6/7.



Dobar i Bjelica za sad, ima 7 poena.



Očekujemo da srpski duo nastavi u ovom ritmu i u drugom poluvremenu.







Five threes in the first quarter. Bogdan's really a sniper.



