Evropska elita stiže u Beograd, da li je realno i na koji način?

Da li ćemo gledati najbolju evropsku košarku u našem glavnom gradu? Nova.rs saznaje da bi kompletne troškove organizacije, od smeštaja ekipa, sudija, funkcionera Evrolige, snosio bi sam organizator takmičenja, odnosno Evroliga.Kako ovaj izvor navodi, to ne bi bio mali iznos, s obzirom na to, da bi i pored činjenice da će se utakmice igrati bez praznim tribinama, u Beograd moglo da se slije oko 3.000 gostiju.Tu spadaju igrači, stručni štab, čelnike klubova, ali i službenike IMG korporacije koja stoji iza produkcije najelitnijeg evropskog takmičenja. kao i sudije kojih će biti znatno više, jer će imati svakodnevno posao.Ipak, postoji i određeni problem, a to je što pojedinim klubovima ne odgovara da se takmičenje nastavi, jer smatraju da bi to bili dodatni troškovi za klupsku kasu.Takođe, ogromna je nepoznanica i da li će se svi igrači odazvati pozivu za povratak u klubove, posebno Amerikanci, jer kod velikog broja njih postoji zabrinutost za zdravstvenu sigurnost.