Evroligaš žestoko pogođen pandemijom

Toni Parker, legenda San Antonio Sparsa i višestruki osvajač NBA prstena, govorio je o uticaju koronavirusa na njegov klub, Asvel.Predsednik kluba iz Vilerbana istakao je da je pandemija ozbiljno pogodila klub i da će gubici zbog prekida sezone biti oko tri miliona evra, što je u evropskoj košarci poprilično veliki novac.Asvel je prema zvanični podacima ove sezone imao budžet od 11 miliona evra, ali će on naredne, prema rečima Parkera, biti značajno manji.Parker je u intervjuu za "Ekip" istakao i da će njegovom klubu trebati čak četiri do pet godina da se vrati na nivou iz tekuće sezone, tačnije da ponovo dođe do budžeta od 11 miliona evra.Podsetimo da je Asvel nedavno ostao i bez trenera, više OVDE