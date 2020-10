Evroliga - Zvezda je spremna za podvig, a ko je za titulu?!

Pandemija koronavirusa poremetila je život na čitavoj planeti, jasno, sportska takmičenja i udruženja su osetila velike posledice.



Vrhunski sport je mnogo pretrpeo, finansijski gubici su ogromni, jedno eminentno takmičenje poput Evrolige nije moglo da bude završeno, jednostavno nisu postojali uslovi.



Zbog toga su čelnici elitnog takmičenja, na čelu sa Đordijem Bartomeuom, doneli odluku da se i naredne sezone isti timovi bore za titulu najboljeg u Evropi, mnogima se takvo rezonovanje nije dopalo, ali iz Evrolige su verovali da je to najbolje rešenje.



Pauza je bila velika, poslednji meč odigran je šestog marta, a smatra se da bi baš velika pauza mogla da doprinese kvalitetu takmičenja, igrači su dobili priliku da se odmore, da provedu određeno vreme sa svojim porodicama, da napune baterije i odmorni krenu u novu sezonu.



Činjenica da su igrači odmorniji nego ikada mogla bi da dovede do manjeg broja povreda i do većeg intenziteta i žustrije borbe na samim utakmicama, sve to će jasno podići kvalitet.



Ipak, iako su učesnici takmičenja ostali isti, mnogo stvari se promenilo.



Pojedini timovi su promenili gotovo kompletne rostere, dok je utisak da su oni najbolji najmanje i menjali, zadržali su ključne igrače i zakrpili po koju rupu, dodali potrebnu svežinu ekipi.



Finansijski gubici jesu bili veliki, jedan CSKA je ostao bez silnih miliona, budžet Fenerbahčea je za trećinu manji nego prethodne sezone, ali su timovi ipak pronašli način da se kvalitetno pojačaju.







Što se tiče transfera, bilo je brojnih iznenađenja, neka velika imena su promenila klubove.



Kajl Hajns je napustio CSKA i pojačao Olimpiju Milano, sa njim je u "prestonicu mode" stigao i Diljeni iz Barselone, koja je kao zamenu za Amerikanca dovela Nika Kalatesa iz Panatinaikosa.



Iskusnog centra je u Moskvi zamenio Nikola Milutinov, a "Armejce" je pojačao i Toko Šengelija, jedan od najboljih igrača u EL prošle sezone.



Željko Obradović je posle sedam godina napustio Fenerbahče, odmoriće godinu dana, a odlazak trofejnog stručnjaka označio i je i kraj jedne ere u Istanbulu i početak nove, sa selektorom Srbije Igorom Kokoškovim na klupi.



Slukas je napustio ekipu i vratio se u Olimpijakos, Datome je u Milanu, Derik Vilijams i Nikola Kalinić u Valensiji, Žofri Lovernj je pojačao Žalgiris, igrom će u Istanbulu dirigovati bivši igrač Crvene zvezde Lorenco Braun.



Makabi je doveo dva NBA pojačanja, hrvatski centarski tandem Žižić-Bender i to izgleda zaista sjajno, interesantno je da Efes nije dirao ništa, Real je doveo Abaldea.



Velika promena desila se i na klupi Barselone, Svetislava Pešića je nakon neuspeha u finalu ACB lige nasledio Šarunas Jasikevičijus, kojeg je u Kaunasu zamenio najbolji trener američke razvojne lige, Austrijanac Martin Šiler.



Andrea Trinkijeri je napustio Partizan i preuzeo Bajern, Asvel će sa klupe umesto Zvezdana Mitrovića predvoditi Ti Džej Parker, brat vlasnika Tonija Parkera.



Zenit će i dalje predvoditi Ćavi Paskval, koji je konačno skrojio ekipu po svom ukusu, angažovan je i Bili Beron iz Crvene zvezde, sjajni bek se jako dobro pokazao na početku sezone u VTB ligi.



Ko su favoriti?



Prošle sezone je najviše izgubila ekipa Anadolu Efesa, koja je predvođena tandemom Larkin-Micić dominirala u Evroligi i bila je sa razlogom prvi favorit za osvajanje titule u trenutku prekida.



Efes je i dalje jedan od favorita, a tu su i Barselona, madridski Real i CSKA, dok bi račune mogli da im pomrse Olimpija Milano, Makabi i Fenerbahče.













Korenite promene tokom leta je doživela i ekipa Crvene zvezde, otišao je veliki broj igrača, samim tim stvorila se i potreba za angažovanjem brojnih novih lica.



Jasno je da je najveće pojačanje Crvene zvezde američki bek Džordan Lojd, bivši NBA šampion je stigao iz Valensije i već na pripremama pokazao da je vrstan strelac.



Iako je Lojd verovatno bio najbolja akvizicija, najveću pažnju privukao je dolazak Korija Voldena, koji je minule sezone branio boje ljutog rivala Partizana.



Kratko je u klubu bio i centar Lendri Noko, ali je sa Kameruncem nažalost raskinuta saradnja zbog zdravstvenih problema, pa je umesto njega angažovan Emanuel Teri iz Hapoela iz Jerusalima, sjajni atleta koji se dokazao minule sezone igrajući u Turskoj, Izraelu i FIBA Ligi šampiona.



Vratio se Marko Simonović, angažovan je i bivši plej Cibone Lengston Hol iz Promiteasa, Obradović je najavio da će iznenaditi mnoge.



Iz FMP-a su stigla tri pojačanja, novu šansu dobio je Aleksa Radanov, Uskoković će se kaliti uz američke bekove, a Duop Rit je na pripremama pokazao da može da bude jako pouzdana opcija na centarskim pozicijama.



Iz prošle sezone ostali su Davidovac, Dobrić i Kuzmić, koji su potpisali nove ugovore, kao i kapiten Branko Lazić, Boriša Simanić i Marko Jagodić-Kuridža.



Zvezda je dobila sve utakmice na pripremama, delovala je jako dobro, Obradović je zategao odbranu, koja je u godinama za nama bila zaštitni znak ekipe sa Malog Kalemegdana.











Može li Zvezda do plej-ofa?



Nebojša Čović je najavio napad na sam vrh Evrolige, ali na papiru to zasad ne deluje realno.



Dodajmo na to da i zbog pandemije koronavirusa neće biti moguće da se dvorane ispune do poslednjeg mesta, a poznato je da je Zvezdina velika prednost igranje pred njenim vatrenim navijačima.



Ipak, sa trenerom kao što je Saša Obradović, uz odlične strance u najboljim godinama i domaće košarkaše koji su spremni za novi iskorak u karijeri, Zvezda ima čemu da se nada i u elitnom takmičenju.



"Crveno-beli" sezonu otvaraju u Istanbulu protiv Fenerbahčea, meč je na programu u petak drugog oktobra od 19:45h.