Evroliga, šta sada? Ovo su opcije, kako uklopiti Virtus?

Posle vesti da neće biti nastavka Evrolige i Evrokupa, jasno, pitanje je svih pitanja ko će sledeće sezone igrati u elitnom evropskom takmičenju?



Klubovi koji nemaju licencu, među njima i naša Crvena zvezda se nadaju da se ništa neće promeniti, odnosno da će sastav lige ostati isti, mada je to nemoguće, s obzirom da će sigurno Virtus igrati naredne godine, čitav projekat je i pravljen prošle godine u Bolonji da bi ušli u Evroligu.



Sigurni su naravno klubovi koji imaju A licencu, Real, Barselona, Baskonija, Anadolu Efes, Fenerbahče, Olimpijakos, Panatinaikos, Makabi, CSKA, Armani i Žalgiris, njihovo mesto se ne dovodi u pitanje.



Oni treba da glasaju o predlogu Bertomeua, ali možda i neće, s obzirom da je raspoloženje takvo da se ne igra.



Ali, šta je sa ostalima?



Za narednu sezonu sigurni su i Asvel i Bajern, što nas dovodi do 13 timova.



Prema sporazumu od prošlog leta, dve licence bi išle finalistima Evrokupa, a još tri tima bi dobili godišnju vajld kartu. Prednost bi imala ABA liga, ali ona takođe nije završena, čeka se sastanak klubova, no, kako stoje stvari biće otkazana.



Jedna od varijanti je da ostane 18 klubova koji su igrali, ali kako rekosmo, teško je verovati da bi Virtus mogao ponovo igra Evrokup.







Druga da se liga proširi za Virtus i još jedan klub, tu bi odlučivao budžet. Tu se nameću ruski klubovi, Lokomotiva ili Uniks, čime bi uz Zenit koji ima veliki budžet i CSKA, Rusi imali tri kluba.



Partizan se nada u tradiciju, broj navijača, ali to u zatvorenom takmičenju kakva je Evroliga nema nikakav uticaj...



Sačekaćemo i zvaničnu odluku, ali sigurno je da danas neće biti poznat sastav Evrolige za narednu sezonu.