Evroliga - Real protutnjao Istanbulom, odličan debi Nakića, pobeda Olimpijakosa u senci povrede srpskog centra

Fener se držao špraktično samo u prvom kvartalu, koji gosti iz Madrida dobijaju sa sedam poena viška, da bi četa Pabla Lasa do poluvremena stekla i 16 poena prednosti.Održali su komfornu prednost gosti i u trećoj deonici, do kraja nisu puštali gas, pa su upisali i ubedljiv trijumf.Debi u Evroligi upisao je i talentovani Mario Nakić, koji je u samoj završnici upisao četiri poena.Real je do pobede vodio Kerol sa 20 poena, 16 je dodao Edi Tavareš, 14 je ubacio Trej Tompkins, dok je dvocifren sa 12 poena bio i Miki.Kod Fenera 21 poen De Koloa, 16 je dodao Jan Veseli, Kalinić se zaustavio na devet poena i četiri uhvaćene lopte.Pobeda će ostati u senci povrede koju je zaradio Nikola Milutinov.Nezgodno se dočekao nakon jednog skoka, izvrnuo je zglob, nije dobro izgledalo, napustio je teren sredinom prvog poluvremena i nije se vraćao.Oli je predvodio Vezenkov sa 15 poena, 13 je dodao Oktavijus Elis, po 11 su ubacili Printezis i Boldvin, Milutinov je do povrede igrao sjajno, devet poena za deset minuta bez promašaja iz igre, kao i sa linije za slobodna bacanja.Kod Asvela 14 poena Kaudija, 12 je dodao Džordan, 11 Žan-Šarl.Trojkom Gifaja su na oko tri minuta do kraja gosti preokrenuli, uspeli su potom preko Hermansona da stignu i do viška od pet poena.Zenit je pokušao da se vrati, ali Aitovi momci uspevaju da zadrže prednost do samog kraja.Hermanson je bio odličan sa 24 poena u pobedničkom sastavu, pratili su ga Giedraitis sa 14 i Sikma sa 10 (9sk).Kod Zenita 19 poena Vila Tomasa, 15 je dodao Ostin Holins, 12 je ubacio Gustavo Ajon, dok je 11 dodao Abromaitis.