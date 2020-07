Evroliga odredila protokole za narednu sezonu, evo kako će izgledati borba sa pandemijom u elitnom takmičenju!

Sezona 2020/21 u Evroligi počeće prvog oktobra, titulu brani moskovski CSKA, koji je do trofeja došao leta prošle godine, kako sezona 2019/20 nije okončana na parketu već je zbog pandemije prekinuta i odlučeno je da se isti timovi bore za titulu najboljeg na kontinentu i naredne takmičarske godine.



Evropa se i dalje bori protiv koronavirusa, pa će tako i utakmice morati da budu organizovane po posebnim merama, naročito ako se bude dozvolio pristup navijača dvoranama, što će zavisiti od zemlje do zemlje.



Na sastanku održanom ove sedmice određeni su i protokoli, doduše u svojstvu preporuke, ali je jasno da će ih svi timovi iz elitnog takmičenja poštovati.



- Pristup dvoranama u određenim terminima: U dvorane će se ulaziti u različitim vremenskim periodima, kako bi se sprečio fizički kontakt na ulazima



- Testiranje i kontrola kretanja: Na svim ulazima će se proveravati telesna temperatura, kontorlisaće se kretanje unutar i izvan dvorane kako bi se održale mere socijalnog distanciranja



- Detaljni sanitetski protokoli: Povećaće se čistoća u dvoranama, uvešće se sanitetski protokoli, osoblju će biti obezbeđena zaštitna oprema, kao i gledaocima na dan utakmice



- Pomoć epidemiologa: Timovi će se konsultovati sa ekspertima iz polja epidemiologije kako bi se utvrdili i implementirali bezbednosni protokoli



- Fleksibilne mere socijalnog distanciranja na tribinama: Praviće se raspored sedenja za različite mere socijalnog distanciranja, kako bi se omogućilo navijačima da uživaju u utakmici iz svog sedišta u najbezbednijoj sredini i prema svim međunarodnim i lokalim pravilima



- Beskontaktna kupovina karata i plaćanje: Ubrzano uvođenje prodaje karata bez izdavanja papira i beskontaktno plaćanje, kako bi se smanjile gužve i dugi redovi



- Razne vrste plaćanja: Navijači će dobiti mogućnost da u skladu sa nepredviđenim dešavanjima mogu da kupa karte na razne načine



Iz Evrolige ističu da treba pojačati komunikaciju sa navijačima, kako bi svi bili do detalja informisani o protokolima, ali i razmatrati njihove predloge.