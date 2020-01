Evroliga - Milutinov upisao 10 poena u pobedi Olija, Real slavio u Tel Avivu!

Košarkaši Olimpijakosa ostvarili su pobedu u 22. kolu Evrolige pošto su kod kuće savladali Baskoniju rezultatom 80:70.



Grčki tim je od samog početka meča preuzeo vođstvo koje nije ispuštao do kraja, da bi u poslednjoj četvrtini zaigrali još bolje i ostvarili sigurnu pobedu.



Najzaslužniji za trijumf domaćina bio je Augustin Rubi koji je postigao 19 poena i upisao sedam skokova, dok je zapažen bio i reprezentativac Srbije Nikola Milutinov sa 10 poena i tri skoka za nešto više od 20 minuta na parketu.



Slavili su i igrači Reala i to u Tel Avivu gde su bili bolji od Makabija sa 81:77.



"Ponos Izraela" je nakon rezultatske klackalice stekao prednost na poluvremenu, ali su Madriđani preokrenuli rezultat u trećoj četvrtini i sačuvali prednost do kraja susreta.



Real je predvodi sjajni Entoni Rendolf sa 19 poena i sedam skokova, a Makabiju nije pomogao ni raspoloženi Skoti Vilbekin sa 21 poenom.