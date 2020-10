Evroliga - Karijevi zlatni Katalonci!

Pre 17 godina Barselona je osvojila svoju prvu titulu evropskog šampiona.



Bilo je to šesto finale za ekipu iz Katalonije, koja je prethodno u utakmicama za trofej gubila 1984, 1990, 1991, 1996. i 1997. godine.



Sa druge strane bio je Beneton, po prvi put u samoj završnici posle 10 godina, obe ekipe borile su se za prvu titulu.



Italijane je sa klupe predvodio Etore Mesina, u svom sastavu imali su velike zvezde poput Horhea Garbahose, Denisa Markonata, ali i bivšeg šampiona Evrolige Tajusa Ednija, kao i Tražana Lengdona i Masima Bulerija.



Kari Pešić je te sezone okupio sjajnu ekipu, Dejan Bodiroga je stigao iz Panatinaikosa kao dvostruki osvajač Evrolige, tu su bili još legendarni Fućka, Patrik Femerling, Rodrigo De la Fuente, 22-godišnji Huan Karlos Navaro, Roberto Duenas, kao i sadašnji trener Barselone Šarunas Jasikevičijus, dok je solidnu rolu u ekipi imao i Anderson Varežao.



Samo finale igralo se u dvorani Sant Đordi u Barseloni, koja je očekivano bila ispunjena do poslednjeg mesta.



Lengdon i Edni su uz pomoć Garbahose dali prednost Benetonu nakon prvih 10 minuta (25:23). Pešić je potom izveo nešto višu petorku, poslao je na parket Femerlinga i Duertasa, a predvođeni sjajnim Bodirogom Katalonci prave seriju 17:3 i na poluvreme odlaze sa osam poena viška. Ipak, nije se Beneton predavao, Lengdon je u trećem kvartalu trojkom poravnao rezultat, ali su Fućka i Femerling ponovo odlepili Katalonce.



Sve što je Beneton do kraja uspeo to je da priđe na pet poena minusa na manje od četiri minuta do kraja, a onda je Bodiroga rešio da stavi tačku, vezao je šest poena, Italijani nisu mogli da odgovore, pobeda i prva titula u Evroligi za ekipu Barselone, na kraju je bilo 76:65, žurka je mogla da počne.







Bodirogi je to bila treća titula u Evroligi, prve dve je osvojio sa Panatinaikosom 2000. i 2002. godine, postao je tako prvi igrač koji je osvojio dve vezane titule u Evroligi sa dva različita tima. Ubacio je Benetonu 20 poena uz osam skokova i bio najzaslužniji za ovaj istorijski trijumf sastava iz Katalonije, pa je proglašen i za MVP-a finalne utakmice.



On je i dan danas jedini igrač koji je u dve vezane sezone osvajao titulu najkorisnijeg igrača velikog finala.



Bio je to veliki uspeh i za Svetislava Pešića, koji je postao prvi čovek u istoriji koji je titulu Evrolige osvajao kao igrač i kao trener.



Te sezone su u dominantnom maniru osvojili titulu i u ACB ligi, jasno je da je ovo jedna od najvećih generacija slavne Barselone u istoriji.



Za narednu titulu u Evroligi trebalo im je sedam godina, ove će sa Jasikevičijusom na klupi umesto na terenu Barsa pokušati da osvoji svoju treću titulu prvaka Evrope, prvu bez legendarnog Navara na parketu.



Jasno je da za to imaju velike šanse, okupili su sjajnu ekipu, Kalates i Ertel će dirigovati igrom, Mirotić je bez dileme prva zvezda Evrolige, imaju sjajan roster i odličnog trenera, sve preduslove da se ponovo popnu na krov Evrope.