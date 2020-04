Evroliga izašla sa novim datumima, evo šta čeka Crvenu zvezdu i Partizan!

Organizacija Evrolige je izašla sa novim predlogom kako bi trebalo da izgleda nastavak sezone, prenosi novinar Sportanda Emilijano Karčija.Konačna odluka će biti poznata najkasnije do 24. maja, ali sa trenažnim procesom bi trebalo da se počne 12. juna.Pripreme će trajati do 4. jula kada počinje nastavak Evrolige i Evrokupa.Svako od takmičenja igralo bi se na jednom mestu, Evrokup bi se završio do 17, a Evroliga do 26. jula.Postoje predlozi da se nakon regularnog dela odigra i TOP 8 Evrolige kako bi se ubrzalo takmičenje, dok je opcija za završnicu Evrokupa po dve utakmice u četvrtfinalu, polufinalu i finalu.Naravno, sve bez prisustva publike.U tom slučaju igračima bi se ugovor automatski produžio do 31. jula, ali ukoliko dođe do totalne suspenzije sezone u evropskim takmičenjima igrači sa izlaznim ugovorima su slobodni.