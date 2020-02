Evroliga - Himki slavio u Milanu, Žalgiris u Vitoriji!

Gosti iz Rusije su vodili većim delom susreta, na prvi odmor su otišli sa pet poena viška, ali je Armani spustio zaostatak na samo pola koša pred odlazak na veliki odmor.Ipak, Himki stiče osam poena prednosti u trećem kvartalu, uspeli su gosti da zadrže višak do samog kraja, te su zasluženo slavili.Predvodio ih je Šved sa 18 poena, dok je sjajan bio i Jonas Jerebko sa 16 poena i 12 skokova. Buker je dodao 12 poena i osam skokova, vrlo dobar i Stefan Jović sa 10 poena.Kod Italijana 18 poena i osam asistencija Ćaća Rodrigeza, 15 poena je dodao Micov, dok je 12 ubacio Tarčevski (9sk).Baskonija je dobila prvi kvartal sa 17:13, do odlaska na odmor su uvećali višak za poen.U trećem kvartalu je usledio veliki pad u igri Duška Ivanovića, što su Jasikevičijusovi puleni iskoristili da dođu do preokreta, dobili su taj period sa 21:10 i na poslednji odmor otišli sa viškom od šest poena.Sve je ubrzo postalo jasno u odlučujućoj deonici, prednost Žalgirisa je rasla, Baskonija nije imala rešenje, te su Litvanci upisali trijumf.Ulanovas je ubacio 15 poena, sa 13 ga je pratio Lekavičijus, dok je 11 dodao Ledej.U poraženom sastavu 17 poena Kristona, 12 je dodao Šengelija.Više o tri ranije odigrana susreta OVDE