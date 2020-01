Evroliga - Efes srušio "Kralja" posle 15 godina i osamio se na čelu, Larkin je nezaustavljiv!

Tesno je bilo tokom čitavog susreta, ali je razliku pravio Šejn Larkin.Nakon prvih 10 minuta je bilo 20:20, Efes uspeva da stekne višak od pet poena pred odlazak na veliki odmor.U trećem kvartalu uspevaju da zadrže prednost, ali se Real nije predavao.Bilo je neizvesno do samog kraja, ali kako to obično biva, nestvarni Larkin je preuzeo stvari u svoje ruke i obezbedio 18. pobedu "pivarima" u Evroligi ove sezone.Neverovatni Šejn Larkin je meč završio sa 32 poena (trojke 5/6), četiri asistencije i tri uhvaćene lopte, sve to za indeks 36, najveći u 21. kolu.To znači i da će poneti titulu MVP-a kola, po četvrti put zaredom! Jasno, to se nikada nije desilo u elitnom takmičenju.Pratio ga je samo Plajs sa 13 poena, Singlton i Buboa su dodali po sedam.Kod Reala 15 poena Tompkinsa, 13 je dodao Ljulj, dvocifren sa 10 i Kampaco.Efes sada ima tri pobede više od CSKA, Reala i Barse i usamljen je na čelu tabele, a prekinuli su i niz od 15 godina bez pobede u Madridu, poslednji put su Real kao gost savladali 2005. godine.