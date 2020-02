Evroliga - Efes bez Larkina do 10. pobede u nizu, Barsa slavila u Atini, Makabi u Valensiji

Igrali su bez svog najboljeg igrača Šejna Larkina, ali ih to nije sprečilo da povedu sredinom prvog kvartala i u prednosti ostanu do kraja susreta.Rodrig Buboa je ubacio 16 poena, 14 je dodao Singlton, dvocifren učinak su imali i Kruno Simon (11p), kao i Plajs (10p), dok je Vasa Micić bio nadomak dabl-dabl učinka sa devet poena i osam asistencija.Kod Bajerna najbolji Vladimir Lučić, koji je ubacio 14 poena, danas je stigao i do jednog velikog jubileja, isto broj koševa ekipi iz Istanbula ubacio je Maodo Lo.Bili su Pešićevi puleni sedam poena u minusu nakon dva kvartala, ali su u trećem deficit spustili na samo dva poena, da bi u poslednjih 10 minuta potpuno razbili domaćina i upisali zaslužen trijumf.Mirotić odličan sa 20 poena i devet skokova, pratili su ga Higins sa 17 poena, 15 je dodao Dilejni, dva manje ubacio je Abrines."Zelene" je predvodio Papajanis sa 14 poena, 13 je dodao Fredet, 12 je ubacio Papapetru, dok je dabl-dabl upisao Nik Kalates, 10 poena i 11 asistencija, tri skoka su mu falila za tripl-dabl.Tesno i neizvesno je bilo do samog kraja, akli su Skoti Vilbekin i Tajler Dorsi pogađali trojke u ključnim trenucima, te su u finišu slomili rivala i upisali trijumf.Vilbekin je meč završio sa 20 poena, pola koša manje dodao je Dorsi, 12 je ubacio Hanter (9sk), 11 je dodao Elajdža Brajant, dvocifren sa 10 i mladi Avdija.Kod Valensije 19 poena Dublkjevića, 12 je dodao Ndur, dvocifreni i Labejri sa 11, kao i San Emeterio i Kolom (9as) sa po 10 poena.Vanja Marinković je meč završio sa šest poena.U nastavku pogledajte rezultate mečeva 25. kola, kao i stanje na tabeli, podsetimo da je Crvena zvezde pred svojim navijačima izgubila od aktuelnog osvajača Evrolige, više o tom susretu OVDE