Evroliga je trebalo da se završi u Kelnu ove sezone, ali je veliko pitanje da li će se to desiti.



Fajnal for je bio planiran u pomenutom nemačkom gradu, ali je Bertomeu danas obelodanio da razmišlja i o fajnal ejt takmičenju i o promeni formata o kojoj se razmišlja.



Ovo znači i da će se sav novac vratiti onima koji su kupili ulaznice za poslednje četiri utakmice Evrolige, što je i objavljeno danas u toku dana.



Evroliga je savetovala sve da prate dešavanja na zvaničnom sajtu ovog takmičenja, videćemo da li će Fajnal for u Kelnu i zvanično biti otkazan.