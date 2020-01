Evroliga - Barsa se igrala sa Zenitom, dramu u Milanu rešili Micov i Nedović!

U 22. kolu košarkaške Evrolige, igrači Barselone savladali su kod kuće Zenit rezultatom 90:72.



Neizvesnost je trajala svega 10 minuta, već do poluvremena "blaugrana" je lagano stigla do 18 poena prednosti, pa se pitanje pobednika nakon toga nije postavljalo.



Izabranike Svetislava Pešića su do pobede predvodili Kajl Kjurik i Malkom Dilejni sa po 21 poenom, dok je Nikola Mirotić dodao 15. U Zenitu Ajon je ostvario dabl-dabl učinak (16 poena, 10 skokova).



Mnogo neizvesnije bilo je u Lionu gde je Žalgiris ostvario pobedu nad domaćim Asvelom 79:74.



Sjajno šutersko veće imao je Lukas Lekavičiju koji je postigao 21 poen.



U Milanu smo gledali neverovatan meč gde je Bajern ispustio veliku prednost i na kraju izgubio od domaćina sa 79:78, a ključne role u pobedi svog tima imali su Vladimir Micov i Nemanja Nedović.



Prednost Bavaraca je tokom treće četvrtine u jednom trenutku iznosila čak 20 poena razlike, a Milano je i pored toga uspeo da uvede meč u neverovatnu završnicu.



Tada su na scenu stupili srpski košarkaši, sjajni Vladimir Micov postigao je 16 poena, dok je Nemanja Nedović svojim 13. poenom sa slobodnog bacanja šest sekundi pre kraja meča postigao odlučujući poen u velikom preokretu italijanske ekipe.