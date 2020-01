Evroliga - Alba bolja od Zvezde nakon produžetaka, ne pomaže ni sjajni Panter!

U 20. kolu košarkaške Evrolige, igrači Crvene zvezde poraženi su od Albe u Beogradu rezultatom 94:85 (22:21, 21:18, 19:23, 17:17, 6:15).



"Crveno-beli" su sasvim dobro otvorili meč i poveli u ranoj fazi meča, ali su Nemci ubrzo odgovorili, pa smo u prvoj deonici videli pravu rezultatsku klackalicu koja je ipak pripala domaćoj ekipi - 22:21.

U drugoj četvrtini nakon početnog vođstva Albe, Zvezda je ponovo nametnula svoj ritam i dobrom igrom Pantera, Lorenca Brauna i Branka Lazića stigla i do pet poena prednosti sredinom četvrtine.



Ipak, ekipa iz Berlina je istopila tu prednost, ali je u finišu meča Zvezda poenima Pantera i Odža stigla do plus četiri - 43:39.

Odličnom igrom u drugom poluvremenu, izabranici Dragana Šakote su stigli i do još veće prednosti, sredinom treće četvrtine čak i do sedam poena razlike, no dvema trojkama Eriksona Alba se lako vratila u meč, čak i povela.



Do kraja trećeg dela igre Zvezda je ipak uspela da izjednači, pa nas je u poslednjoj četvrtini sačekao pravi triler.





Poenima Štimca "crveno-beli" su otvorili deonicu, Alba je nakon toga povela, no Zvezda je uspela da održava prednost sve do nešto manje od četiri minuta kada je nemačka ekipa ponovo stigla do vođstva poenima Sive i Sikme. Poenom Dobrića Zvezda je izjednačila, a na kraju smo morali da gledamo i produžetke koji su odlučili pobednika.



Dvojka Sikme i trojka Hermansona odlepili su Albu na plus pet već na samom startu produžetka, a prednost su na bezbednoj distanci držali sve do kraja meča.



Sjajnu partiju odigrao je Kevin Panter koji je upisao 24 poena, dvocifreni su bili još i Lorenco Braun (12 poena) i Štimac (12 poena, šest skokova), ali to nije pomoglo "crveno-belima" da izbegnu poraz.



Sa druge strane, Luk Sikma je upisao dabl-dabl u pobedi svog tima sa 15 poena i 10 skokova.