Evrokup o Srbinu, najboljem ikada!

Košarka je stala u čitavom svetu zbog pandemije Korona virusa, osim u Turskoj, gde se i pored protesta velikog broja igrača igra.



Sva međunarodna takmičenja su stopirana, još uvek se ne zna šta će sa njima biti kada ovo vanredno stanje na "Starom kontinentu" prođe.



Evrokup je stigao do Top 8 faze i dok je prekid odlučili su da se posvete nekim od košarkaša koji su obeležili ovo takmičenje kroz istoriju.



Jedan od njih je i plejmejker Virtus Bolonje Stefan Marković.



Popularni "Pefi" je daleko najbolji u istoriji Evrokupa u jednom segmentu i to jako bitnom - u asistencijama!



On je najbolji asistent u istoriji takmičenja sa 584 asistencije, čak 180 više od drugog najbolje plasiranog igrača.



Srbin igra 10. sezonu u ovom takmičenju, u šestom različitom timu, a ovo su neke interesantne činjenice o njemu.











Stefan Marković je odigrao 122 utakmice u Evrokupu i na četvrtom je mestu po broju nastupa u takmičenju.



Drugi je po broju utakmice u kojima se našao u startnoj petorci sa 97, ispred Rafe Martineza, koji ima 103.



Igrao je za šest različitih timova iz šest različitih zemalja u Evrokupu.



Debitovao je 31. oktobra 2006. godine u dresu Hemofarma iz Vršca, na gostovanju u Viljnusu, protiv Lijetuvos Ritasa.



Imao je 18 godina, šest meseci i šest dana kada je odigrao 26 minuta kao starter u porazu u Litvaniji.



Nakon toga, igrao je za Trevizo, Valensiju, Banvit, Zenit i sada Virtus Bolonju u Evrokupu.







Najbolji je asistent u istoriji takmičenja sa 584 asistencije, sa 9,1 asistencija po meču u sezoni 2016/17 imao je najveći prosek u istoriji takmičenja tokom jedne sezone.



Najbolji je i kradljivac u istoriji EK, sa 197, 20 više od drugoplasiranog na listi.



Sedmi je u istoriji EK po ukupnom indeksu korisnosti (1320), a drugi je svih vremena među bekovima po broju blokada, sa 29 uspešnih "banana".



Samo tri beka imaju bolji procenat u šutu za tri poena od Pefija, koji je za dva šutirao sa 60,1% uspešnosti.