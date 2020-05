Evo plana za početak sledeće sezone NBA lige - OGROMAN udarac za reprezentaciju Srbije?!

Jedno od sportskih pitanja koje muči Sjedinjene Američke Države, ali i čitav svet, jeste da li će NBA liga ove sezone biti nastavljena.



Izvesno je da hoće, naravno, bez publike, ali se i dalje diskutuje o datumima i formatu, kao i o bezbednosti košarkaša.



Čeka se konačno izjašnjenje Adama Silvera, a do tada - Bličer riport prenosi da je NBA draft pomeren za avgust ili septembar, što jasno navodi na zaključak da će ova sezona biti završena.



Nije to sve, isti medij pominje da postoji i plan za početak sledeće sezone po kom bi 2020/21 počela možda čak i u decembru. Ovo znači da bi se ta sezona završila u avgustu sledeće 2021. godine.



Pitamo se da li to znači da nema NBA igrača na Olimpijskim igrama? Ono što je prilično sigurno jeste da neće biti NBA igrača u kvalifikacijama, što je ogroman udarac za našu reprezentaciju.





Dakle, bez Jokića, Bogdana, Bjelice, Bobija, Gudurića, pa da pomenemo i mladog Smailagića, možda čak još nekog poput Micića koji je najavio da će igrati NBA...