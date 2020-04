Evo koliko će Jokić izgubiti novca ako se sezona ne završi!

NBA liga je donela veoma bitnu odluku i tiče se plata svih košarkaša koji su pod ugovorom sa ligom, odnosno koji igraju ovo takmičenje.



Dogovor je da se svakom igraču oduzme po 25% od 15. maja, i to samo u slučaju da se sezona ne završi.



U slučaju da se utakmice odigraju do kraja, novac će biti vraćen košarkašima i to u punom iznosu.



Druga stvar koja je bitna i u vezi koje je doneta odluka, jeste NBA draft koji je pomeren. Bilo je priče da će biti 25. juna kako je bilo i najavljeno, ali će najverovatnije zvanična odluka biti da se odloži.





Recimo, Nikola Jokić je trebalo da zaradi $27,504,630 po podacima sa portala "Sportac.com" za ovu godinu, a tih 25% od plate neće se oduzeti od čitavog iznosa, već na mesečnom nivou.







Dakle, Jokić bi mogao da izgubi 550 hiljada dolara na mesečnom nivou, objašnjenje je dato na sajtu "variety.com".