Eurobasket (kval.) - Prvak Evrope poražen u Mađarskoj!

Košarkaši Slovenije, aktuelni prvaci Evrope, doživeli su poraz na startu kvalifikacija za Eurobasket i to u Mađarskoj, rezultatom 77:75.Vodili su Slovenci većim delom susreta, imali su i višak od 10 poena u drugom kvartalu, ali su Mađari odličnom igrom u poslednjoj deonici uveli meč u neizvesnu završnicu.Zoltan Perl je sa penala doneo prednost domaćinu na četiri i po sekunde do kraja, Slovenci nisu imali tajm-aut, odmah su krenuli u poslednji napad, Jaka Blažič je izgubio loptu i to je bilo to.Rosko Alen je predvodio Mađarsku do trijumfa sa 16 poena, po 15 su dodali Perl i Vojvoda.U Sloveniji 18 poena Blažiča, dva manje je dodao novajlija Džordan Morgan, imao je naturalizovani Amerikanac i devet skokova.Slovenci u drugom kolu čekaju Austriju, osokoljena Mađarska gostuje u Ukrajini.