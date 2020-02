Eurobasket (kval.) - Bruka Litvanije u Belgiji, Bosanci iznenadili Letonce, pobede za Crnu Goru i Hrvatsku, šta se desilo sa Turskom?

FIBA prozori se preklapaju sa kalendarima NBA i Evrolige, pa većina selekcija ne može da računa na svoje najbolje pojedince.To je dovelo do velikog pada kvaliteta samih kvalifikacija, ali je i pružilo šansu reprezentacijama koje u svojim redovima nemaju igrače dovoljno kvalitetne za Evroligu ili NBA, pa na okupu u ovim prozorima imaju najbolje što njihova zemlja nudi.Tako su velika iznenađenja nastavila da se događaju i nakon kvalifikacija za Mundobasket u Kini, sada u okviru kvalifikacija za Eurobasket u Češkoj, Italiji, Gruziji i Nemačkoj.Grupa CČesu su kao domaćini već sigurni učesnici završnog turnira, ali im to nije smetalo da savladaju Dansku na svom parketu.No, manje je bitan rezultate te utakmice, kako je Litvanija u Belgiji doživela potpuno poniženje.Postigli su samo 31 poen za prve tri četvrtine, potom poslednji kvartal otvorili sa 14:0, ali to nije ni blizu bilo dovoljno za povratak u meč, pa su na kraju doživeli pravu katastrofu.Imali su i relativno jak sastav na raspolaganju, igrače poput Kuzminskasa (15p), Kalnijetisa (12p), ali i Motejunasa (17p) i Mačiulisa, kao i Butkevičijusa, Birutisa, Bendžijusa.Sa druge strane je Belgijance predvodio Retin Obasoan sa 21 poenom, 18 je dodao Tabu, 11 je ubacio Žile, dok je 10 dodao Seron.Grupa DHrvati se nisu najbolje snašli u kvalifikacijama za Mundobasket, ali su zato mnogo bolje otvorili put ka Eurobasketu.Do pobede ih je sa 16 poena predvodio Drežnjak.U okviru ove grupe je drugi rezultat daleko bitniji i šokantniji, kako je Holandija kao gost savladala Tursku!Vodili su tokom većeg dela susreta i na kraju upisali zaslužen trijumf, neverovatan meč je odigrao Šarlon Klof, koji je Turcima ubacio 27 poena.Za Tursku su igrali igrači poput Balbaja (0p), Mahmatoglua (20p), Birsena (12p), Semiha Erdena (11p) i Durmaza (10p), ali to nije bilo dovoljno za pobedu u Ankari.Grupa GCrnogorci su slavili u Podgorici protiv Velike Britanije, koja je ipak pružila dobar otpor.Ipak, Džastin Kobs sa 19 i Marko Todorović sa 16 poena su bili preveliki zalogaj za njih, pa je pobeda ostala u Crnoj Gori.Nemačka je slavila protiv Francuske i pored činjenice da kao domaćim ime obezbeđeno učešće na kontinentalnoj smotri.Nemce je sa 22 poena predvodio Benzing, 19 je dodao Saibu, dok je 11 ubacio Obst, Maik Cirbes je dodao osam poena.Francuzi su imali nekoliko kvalitetnih igrača, istakao se Mišniu sa 16, Jabusele je dodao 13 poena, a igrali su i Amat Mbaje, Jakuba Utara, Mustafa Fal i Aksel Butijel.Grupa HGrčka je lako izašla na kraj sa Bugarima, dok je Bosna napravila veliko iznenađenje, slavili su u Rigi protiv Letonije.Košarkaš Mege Edin Atić ih je vodio do važnog trijumfa sa 15 poena, 13 je dodao Halilović, dok je 10 ubacio Aleksandar Lazić.Litvance su predvodili centar Budućnosti Mejers i Laksa sa po 13 poena.