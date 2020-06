''Enigma Hauard'' - Stižu novi nagoveštaji iz Lejkersa

Hauard, njegov saigrač Ejveri Bredli i bek Bruklina Kajri Irving nedavno su izrazili zabrinutost zbog nastavka takmičenja u sred protesta širom SAD zbog rasizma i policijske brutalnosti nad Afroamerikancima, posle smrti Džordža Flojda 25. maja u Mineapolisu.



Kako je preneo Los Anđeles Tajms, Lejkersi ipak očekuju da će Hauard igrati, kada se sezona nastavi 30. jula u kompleksu Volta Diznija u Orlandu.



Hauard je nedavno rekao da bi nastavak sezone mogao da odvuče pažnju sa protesta "Životi crnaca su važni", ali nije izričito rekao da će propustiti takmičenje.





"Košarka ili vreme za zabavu nam u ovom trenutku nisu potrebni, to bi samo bilo odvlačenje pažnje", rekao je tada Hauard za Si-En-En (CNN), preneo je Skaj.



On se oglasio u sredu saopštenjem, u kome je naveo da je "glavni cilj podzanje svesti i transparentnost oko stvari koje nas zajedno brinu".



"Mnoge naše kolege igrači se plaše da iskažu stav i zabrinutost i nastavljaju da rade ono što veruju da moraju da rade. Ako neko od nas odabere da ne igra, to nema nikakve veze sa pravom drugog košarkaša da igra. Nijednom, niko od nas nije rekao nekom našem bratu da ne ide u Orlando i to smo istakli na našim sastancima", naveo je Hauard.



Trening kampovi trebalo bi da počnu 9. jula u Orlandu i Hauard će uskoro morati da donese odluku o svom nastupu.



