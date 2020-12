Embid poludeo kad je saznao da su Jokić i Gober bolji od njega! Njegove reči odjekuju NBA ligom!

Ko su najbolji centri NBA lige?



Zavisi koga posmatrate kao centra, Entoni Dejvis je to u ovom trenutku, ali njega će mnogi staviti i na poziciju broj 4 pa bi se u tom slučaju otvorila pozicija za Nikolu Jokića koji je u prethodnoj sezoni bio u prvom timu NBA lige.



Na kraju prošle sezone Nikola je bio u drugom timu, a centar u trećem timu NBA lige bio je Rudi Gober.



To je prilično iznerviralo Džoela Embida.



"Slažem se da je Entoni Dejvis imao bolju sezonu od mene. Nikola Jokić? To je za debatu. Rudi Gober? On nema napad, on je beležio u proseku 15 poena i 13 skokova, ja sam imao 22 poena i 12 skokova, a to je velika razlika.







Ljudi nisu glasali za mene jer moj tim nije igrao dobro. Dobro je to, nateraću ih da misle drugačije nakon ove sezone, motivisali su me", rekao je Embid.







Ako će mu "pumpanje" statistike biti želja i u novoj sezoni, nadamo se da neće biti ni među 10 najboljih centara NBA lige, a verujemo ni da njegov tim neće daleko dogurati.