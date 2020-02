EL - Vasina MVP partija u Berlinu za istorijski podvig Efesa, drama u Tel Avivu!

Košarkaši Anadolu Efesa upisali su 23. pobedu ove sezone u elitnom takmičenju, čak 12. vezanu, slavili su u Berlinu protiv Albe sa 99:86.



Kada su stekli prednost u drugom minutu nakon trojke Singltona nisu je ispuštali do kraja, prvi kvartal su dobili sa 32:21, ali je Alba uspela da im priđe na tri poena minusa do kraja prvog poluvremena.



Ipak, u trećoj deonici puleni Ergina Atamana slamaju protivnika i na poslednji odmor odlaze sa viškom od 14 poena.



Sve je bilo jasno u nemačkoj prestonici, istorijski 12. vezani trijumf Efesa u Evroligi.



Vasa Micić je imao fantastično veče, 23 poena i devet asistencija, sakupio je indeks 35 i pored devet izgubljenih lopti, kako je imao samo jedan promašaj iz igre (6/7), dok je sa linije slobodnih bacanja šutirao bez greške (9/9).



Pratili su ga Moerman sa 19, Plajs sa 18, Buboa sa 15 i Simon sa 11 poena.



Kod Albe 19 poena Hermansona, 17 je dodao Giedraitis, 14 je ubacio Erikson, 13 je dodao Gifaj.



U istom terminu Olimpijakos je gostovao u Tel Avivu, domaćin je nakon velike drame i preokreta u finišu slavio sa 71:70.



Makabi dobija prvu deonicu sa 20:16, do odlaska na veliki odmor uvećavaju prednost na 10 poena.



Nije delovalo da bi Oli mogao da se vrati sve do finiša treće četvrtine, kada su zaostatak smanjili na samo dva poena.



Ubrzo u odlučujućoj deonici dolaze do preokreta i šest poena viška.



Nisu se ipak domaći igrači predavali, prišli su na minus od samo pola koša, da bi Mekisik u samom finišu sa 2+1 ponovo odlepio goste iz Pireja.





Drama do kraja, Vilbekin dobija tri penala i približava "Ponos Izraela" na samo poen zaostatka, potom pogađa i trojku i preokreće rezultat. Oli je zabrljao u poslednjem napadu, te je pobeda ostala i Tel Avivu.



Junak Vilbekin je ubacio 21 poen, 13 je dodao Elajdža Brajant.



Kod Olimpijakosa 14 poena novajlije Mekisika, 13 je dodao Vejd Boldvin.







U 18h odigrana su još dva duela, Barsa je nakon drame srušila CSKA u Moskvi, dok je Bajern slavio u Sankt Petersburgu, više OVDE