EL - Trileri u Španiji, pobede Barse i Baskonije posle velikih preokreta!

Spektakularan finiš 28. kola Evrolige.Pred poslednjih 10 minuta nemački sastav je imao 11 poena viška, prethodno su u trećem periodu vodili i sa +16.Ipak, Toko Šengelija je pokrenuo Baske, koji su na kraju slavili zahvaljujući preciznom šutu Meta Dženinga van linije za tri poena na tri sekunde do kraja.Gruzin je ubacio 24 poena, imao je i sedam skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte, 10 poena dodao je junak Džening.Dvocifreni su bili i Kriston sa 14, kao i Diop sa 11 poena.Kod Albe 16 poena Eriksona, 14 je dodao Gifaj.Nerešeno je bilo nakon uvodnih 10 minuta, do poluvremena je Barsa uspela da stekne tek pola koša prednosti.Raspucao se Bajern u trećem kvartalu, koji su dobili sa 27:15, te su na poslednji odmor otišli sa 11 poena viška, imali su sredinom treće deonice i +17.Ipak, malo po malo, Barsa je topila zaostatak, a nakon trojke Loa za 77:69 u korist Bavaraca usledila je serija ekipe Svetislava Pešića od 12:0.Lučić je trojkom vratio nade gostima, ali je Higins potom bio precizan sa linije za slobodna bacanja na sekundu do kraja, te je pobeda ostala u Barseloni.Sjajni Mirotić je predvodio Katalonce sa 28 poena i osam skokova, pratio ga je Higins sa 16 poena, 13 je dodao Kjurik.Kod Bajerna 19 poena i osam skokova Monroa, 14 je dodao Maodo Lo, 12 je ubacio Lučić, dvocifren sa 10 poena i Šiško.Ranije danas, a pre toga su pobede upisali i Himki, protiv Fenera , kao i Efes, protiv Olimpijakosa Stanje na tabeli nakon 28. kola pogledajte u nastavku.