EL - Ruski derbi pripao "armejcima", Zenitu ne pomaže ni raspoloženi Kolins!

Košarkaši CSKA savladali su u Moskvi Zenit rezultatom 86:78 (23:21, 23:22, 20:15, 20:20) u okviru 27. kola Evrolige.



Gost iz Sankt Peterburga je bolje otvorio meč i držao vođstvo sve do samog finiša prve četvrtine kada su "armejci" trojkom Majka Džejmsa poveli po prvi put.



CSKA je na odmor otišao sa tri poena prednosti, da bi u trećoj deonici u nekim trenucima imao i "plus 11".



Slično je bilo i u poslednjoj četvrtini, ali je Zenit imao priliku da meč uvede u mnogo neizvesniju završnicu, na kraju pobeda domaće ekipe od osam poena razlike.



Svoj tim je do pobede odveo Majk Džejms sa 27 poena i pet asistencija, dok Zenitu nije pomogao ni sjajni Ostin Kolins sa 28 postignutih poena.