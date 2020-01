EL - Real slavio u Vilerbanu, Valensija u odličnoj formi, tesna pobeda Armanija protiv Zenita!

Košarkaši madridskog Reala upisali su i 14. pobedu ove sezone, pa dele prvo mesto na tabeli Evrolige sa Efesom (14-3).Vodili su Madriđani tokom većeg dela susreta, dobili su prvi kvartal sa 23:21, do poluvremena je prednost dostigla čak 15 poena.U trećem kvartalu su domaći košarkaši zaostatak umanjili za samo dva poena, pa je Real rutinski priveo meč kraju.Trej Tompkins je predvodio Madriđane sa 20 poena (7sk), pratili su ga Rudi i Miki sa po 18 poena, 12 je dodao Laprovitola, dok je 11 ubacio Kozer.U poraženom sastavu 18 poean Kaudija, 11 je dodao Pejn, dok su po 10 ubacili Lomas i Žan-Čarls.Gosti su bolje otvorili meč, dobili prvi kvartal sa +9, do poluvremena su Španci smanjili zaostatak na pet poena.U trećem kvartalu Valensija dolazi do preokreta i viška od šest poena, tesno je bilo do kraja, ali se u odlučujućim trenucima španski sastav odlepio, te je i upisao pobedu, osmu u EL ove sezone.Pobednički sastav je predvodio Džordan Lojd sa 19 poena, pratili su ga Abalde sa 16, Dornekamp sa 15, Majk Tobi je dodao 11, dok je dabl dabl sa po 10 poena i skokova upisao Bojan Dubljević.Kod Albe 14 poena Eriksona, po 13 su ubacili Hermanson i Giedaritis, dok je 10 dodao Nnoko (8sk).Domaćin je dobio prvi kvartal sa 19:17, u drugom je Zenit stigao do izjednačeja.Nijedna ekipa nije uspevala da dođe do dvocifrenog viška, treći period pripao je gostima, koji su u poslednju deonicu ušli sa pola koša prednosti.Do samog kraja je bilo neizvesno, ali je ekipa Etorea Mesine uspela da dođe do preokreta i na kraju do tesne pobede."Manekene" je predvodio Micov sa 13 poena, 11 je uz devet skokova dodao Tarčevski, po 10 su ubacili Gudaitis i Skola, iskusni Argentinac je imao i 10 skokova.Kod Zenita 15 poena Ajona, 14 je dodao Holins, 12 je ubacio Olbisi, dok je 11 dodao Vil Tomas.