EL - Pobeda za "Zelene" nakon drame u Podmoskovlju

Košarkaši Panatinaikosa su pobedom otvorili sezonu u Evroligi, slavili su kao gosti protiv Himkija rezultatom 76:78.



PAO je bolje otvorio meč, dobili su prvi kvartal sa 24:17.



Polako je počeo da se budi domaćin, pa je do poluvremena spustio zaostatak na svega dva poena.



Po povratku sa odmora još bolja igra domaćina, Zajcev je dirigovao igrom ekipe iz Podmoskovlja, pa je Himki stigao i do preokreta i nešto komfornije prednosti, pred odmor su imali tri poena viška.



Tesno je bilo do samog kraja, Papapetru se razigrao u poslednjih 10 minuta, nakon njegovih poena u finiši sastav iz Atine dolazi do preokreta.



Foster sa linije penala donosi i pet poena viška gostima na 30ak sekundi do kraja, ali Bertans brzom trojkom vraća Himki u igru.



Ipak, do kraja nije bilo promene rezultata, pobeda Panatinaikosa.



Papapetru je predvodio pobednički sa 16 poena i osam skokova, pratili su ga Mitoglu sa 12 poena i devet uhvaćenih lopti, kao i Bentil sa 11 poena i Bohoridis i Foster sa po 10.



Nemanju Nedovića nije hteo šut, sedam poena i četiri asistencije.



Kod Himkija 15 poena i sedam skokova Bukera, 14 je dodao Dairis Bertans, 12 je ubacio Miki, dvocifren sa 11 poena i Slava Zajcev (5as, 3sk).