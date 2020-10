EL - Olimpijakos okrenuo Armani, drama u Tel Avivu, Trinkijeri slavi Lučića!

Košarkaši Olimpijakosa savladali su Olimpiju Milano u dvorani "Mira i prijateljstva", na kraju je bilo 86:75 za izabranike Jorgosa Barcokasa.



Rezultatska klackalica u prvih 10 minuta, ali je Armani uspeo da se odlepi u finišu, pa na prvi odmor odlazi sa tri poena viška.



Puleni Etorea Mesine su uspevali da ostanu u prednosti i u trećoj deonici, pa su na veliki odmor otišli sa viškom od šest poena.



Ipak, u drugoj polovini poslednje deonice preokret, Olimpijakos serijom 11:3, dolazi najpre do izjednačenja, a potom i nakon serije 8:2 do viška od šest poena.



Uspevali su da zadrže prednost, u samom finišu i da je uvećaju, pa su nakon preokreta stigli i do trijumfa.



Blistao je povratnik Kostas Slukas sa 17 poena i 11 asistencija, pratili su ga Printezis i Herison sa po 16 poena, dvocifren sa 10 i Šekil Mekisik.



Kod "Manekena" 18 poena Ćaća Rodrigeza, 16 je dodao Rol, dok je 10 ubacio LeDej.









foto: EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND





U Tel Avivu je bilo neizvesno do samog kraja, ali je pobedu ipak odneo Bajern, puleni Andree Trinkijerija slavili su sa 82:85.



Nakon prvog kvartala kao da se nije ni igralo, 15:15, a onda je Bajern zategao odbranu i uspeo da stekne devet poena viška pred veliki odmor.



Uspevali su i pored dobrih naleta domaćeg sastava gosti iz Minhena da ostanu u prednost i tokom treće četvrtine, ali su na poslednju pauzu otišli sa pet poena prednosti.



Na startu poslednje deonice gosti prave seriju 10:3 i stižu 12 poena prednosti, Makabi nije mogao da pogodi ništa u napadu.



Ipak, na vreme se probudio Vilbekin, vezao je devet poena i približio domaćina na minus od četiri poena.



Nastavio je da pogađa Amerikanac sa turskim pasošem sa linije za slobodna bacanja, pa je Makabi prišao na minus od tri poena, da bi potom sjajni Vladmiri Lučić, koji je pogodio neke jako bitne trojke u poslednjih pet minuta, sa linije penala odveo Bajern na +6 na manje od minut do kraja.



A onda, dve katastrofalne greške Bajerna, prvo Boldvina i potom Cipsera, Nemac je izgubio loptu i onda napravio tehničku, pa je Makabi prišao na minus od dva poena.



Na kraju je Bajer zahvaljujući ofanzivom skoku Radoševića uspeo da potroši puno vremena, pa je Vajler-Beb sa linije penala potvrdio pobedu Bajerna, Vilbekin je sa zvukom sirene promašio sa centra.









Vladimir Lučić je predvodi pobednički sastav sa 26 poena (indeks 29), promašio je samo jedan šut iz igre i odigrao meč karijere u Evroligi, pratili su ga Cipser sa 16, Rejnolds sa 14 i Boldvin sa 13 poena.



Kod Makabija 27 poena i sedam asistencija Vilbekina, 19 poena dodao je Ante Žižić.