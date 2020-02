EL - Nestvarni Mirotić, Barsa preko Moskve do plej-ofa, Monro dominirao u derbiju začelja!

U dvorani moskovskog CSKA smo gledali sjajan meč, Barsa je slavila kao gost protiv aktuelnog prvaka Evrope sa 82:80.



Puno preokreta u ruskoj prestonici, najpre su gosti dobili prvi kvartal sa 18:15, da bi u nastavku usledio veliki preokret "Armejaca", koji na poluvreme odlaze sa viškom tri poena.



Treća četvrtina pripada Barsi, koja stiže do novog preokreta, sredinom deonice je CSKA ponovo vratio prednost, ali je Barsa bila bolja u finišu treće deonice, te je na poslednji odmor otišla sa tri poena viška.



Do samog kraja je bilo neizvesno i puno preokreta, CSKA je imao napad za pobedu, ali se Majk Džejms spetljao, izgubio je loptu i poslao Dejvisa na liniju za slobodna bacanja.



Centar Barse je pogodio dva penala i doneo tri poena viška Kataloncima na osam sekundi do kraja.



Ipak, Džejms se momentalno iskupio, pogađa trojku iz kornera na oko pet sekundi do kraja i poravnava rezultata.







.@NikolaMirotic33 ANSWERS!



What a finish!#GameON pic.twitter.com/GfNIo7TET2 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 27, 2020

Barsa je sada imala napad za pobedu, lopta je završila u rukama Nikole Mirotića, koji je uputio jako težak šut preko ruke, ali je pocepao mrežicu i doneo pobedu ekipi Svetislava Pešića, kojom je katalonski sastav i zvanično overio plasman među osam najboljih.

Upravo je junak Mirotić bio i najefikasniji igrač Barse na ovom susretu sa 23 poena (8sk), pratili su ga Higins sa 17 i sve bolji Brendon Dejvis sa 16 poena.



Kod CSKA 17 poena Heketa, 14 je dodao Hilijard, 12 je ubacio Majk Džejms, dvocifreni i Kurbanov sa 11, kao i Hajns sa 10 poena.

