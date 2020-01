EL - Kalates i Mitoglu srušili CSKA nakon produžetka!

U 17. kolu košarkaške Evrolige, igrači Panatinaikosa savladali su CSKA iz Moskve rezultatom 106:102 nakon produžetka (22:17, 23:32, 24:20, 20:20, 13:17).



Meč u Kaljiningradu su nešto bolje započeli domaćini koji su, osim nekoliko minuta u prvoj četvrtini, sve vreme držali vođstvo i na kratak predah otišli sa plus 5 - 22:17.



Posustao je CSKA u drugom periodu meča, izabranici Rika Pitina su polako topili prednost "armejaca", da bi preuzeli vođstvo koje su držali sve do odlaska na odmor - 49:45.



Panatinaikos je odličnom igrom stigao i do dvocifrene prednosti i plus 11, no domaćin se zahvaljujući odličnim partijama Džejmsa i Haketa u potpunosti vratio u meč, pa je usledila prava drama u poslednjoj četvrtini pri nerešenom rezultatu - 69:69.



Rusi su imali prednost sve do same završnice kada je Nik Kalates sedam minuta pre kraja meča pogodio za tri poena i odveo meč u produžetak.





"Zeleni" su od samog početka produžetka stekli vođstvo koje su držali tokom čitavog perioda u kojem se igralo "poen za poen", pa su Grci zasluženo stigli do trijumfa.



Najefikasniji u redovima domaće ekipe bio je Majk Džejms sa 30 poena, a upisao je i po pet asistencija i skokova.



U Panatinaikosu su se posebno izdvojili Nik Kalates sa 22 poena i čak 17 asistencija, kao i Mitoglu koji je postigao 25 poena i upisao 16 skokova.