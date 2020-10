EL - Drugi poraz Reala, Valensija ubedljiva u Madridu!

Real je bolje otvorio utakmicu, serijom 7:2, vodili su većim delom kvartala, pa su na prvu pauzu otišli sa dva poena prednosti.Bili su ispred Valensije sve do sredine druge deonice, kada je usledio preokret, gosti su stigli i do osam poena viška serijom 11:2, na poluvremenu su vodili sa 44:39.U trećoj deonici još bolja igra "Narandžastih", stižu brzo i do dvocifrenog viška, prednost je rasla iz minuta i minut, imali su i +17, na odmor su otišli sa 15 poena prednosti.Sve je postalo ubrzo veoma jasno, Valensija je za tili čas stigla i do +25, do kraja su rutinski zadržali prednost, Real je tek u samom finišu uspeo da upristoji razliku.Blistao je Dubljević sa 24 poena, 14 je dodao Majk Tobi, vrlo dobar i Nikola Kalinić sa 10 poena i osam skokova.Kod Reala 15 poena Tavareša, 14 je dodao Kampaco, po 12 su ubacili Tompkins i Rudi Fernandez.Nešto ranije su pobede ostvarili i CSKA i Fenerbahče, više OVDE