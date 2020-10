EL - Drama u Istanbulu, "Armejci" nakon produžeta naneli Kokoškovu prvi poraz!

Košarkaši Fenerbahčea upisali su i treću pobedu u Evroligi ove sezone, kako su u trećem kolu savladali ekipu moskovskog CSKA sa 77:78 (69:69) u "Ulker Sports" areni u Istanbulu.



Tvrdo u prvih 10 minuta, CSKA je uglavnom vodio, na kraju su gosti na prvu pauzu otišli sa dva poena viška.



U drugom kvartalu Fener stiže do preokreta, kontrolisali su rezultat većim delom deonice, tek u finišu poluvremena CSKA vraća prednost i sa pola koša viška odlazi na odmor.



Vodili su tokom čitave treće deonice gosti, ali je De Kolo sa vezanih pet poena na zatvaranju kvartala preokrenuo rezultat.



Neizvesno je bilo do kraja regularnog dela, Klajburn je pogodio trojku na 16 sekundi do kraja za 69:69, Braun i Veseli su promašili na drugoj strani, otišlo se u produžetak.



CSKA se na kratko odlepio, ali je Fener nakon trojke Edija prišao na samo pola koša minusa, potom je Braun sa četiri vezana poena preokrenuo rezultat.



Ipak, Veseli pravi faul nad Klajburnom u samom finišu, a sjajni Amerikanac postiže i koš pod prekršajem, bio je siguran i sa linije penala za novi preokret i vođstvo "Armejaca".



Fener je imao poslednji napad, Lorenco Braun nije uspeo da pogodi nakon prodora, gosti su došli do lopte i sve je bilo gotovo.