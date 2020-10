EL - Desetkovani CSKA bolji od Makabija, Kokoškov slavio u derbiju Istanbula!

CSKA je slavio u svojoj dvorani protiv Makabija iz Tel Aviva rezultatom 76:72, na otvaranju drugog kola Evrolige.



Dobili su puleni Dimitrisa Itudisa prvi kvartal sa 20:15, vodili su većim delom drugog kvartala, ali je Makabi u samom finišu poluvremena spustio minus na samo pola koša.



Stižu i do preokreta u nastavku, do kraja treće deonice je bilo veoma tesno, ali je domaćin na poslednji odmor otišao sa pola koša viška.



Novi preokret i višak od pet poena za Makabi sredinom poslednjeg kvartala, ali CSKA predvođen Majkom Džejmsom pravi seriju 8:0 i stiže do prednosti.



Uspeli su da je sačuvaju do samog kraja i da slave.



Itudis je koristio devet košarkaša, Majk Džejms je blistao sa 25 poena, pratio ga je Klajburn sa 19, Šengelija je ubacio osam poena uz 12 skokova.



Sa druge strane 20 poena Vilbekina, 16 je dodao Dorsi, Ante Žižić je ubacio 13 poena uz devet skokova, Bender je dodao devet poena.











U drugom meču večeri Fenerbahče je kao gost slavio u derbiju Istanbula sa 71:80.



Poveo je Fener sa 10:5, ali je usledila velika serija Efesa od 12:0.



Ipak, konsolidovali su se gosti, ali je Efes na prvi odmor otišao sa viškom od sedam poena.



A onda, serija 9:0 Fenera na startu drugog dela i preokret, čuvali su višak do samog kraja, kada je Micić trojkom vratio prednost Efesu.



Nije to bilo sve od Fenera u prvom poluvremenu, zatvaraju drugi kvartal serijom 10:0 i na odmor odlaze sa sedam poena prednosti.



Efes je ponovo preokrenuo u trećoj četvrtini, napravili su seriju 10:0, ali su Edi, Dikson i Braun sa tri trojke ponovo vratili goste na +8.



Nisu se i dalje predavali puleni Ergina Atmana, bilo je +1 za goste na ulasku u šesti minut, a onda je Braun trojkom pokrenuo novi nalet Fenera, napravili su sseriju 11:2 i stekli kapitalnu prednost.



Domaćin više nije mogao da se vrati, pobeda Fenera u gradskom derbiju i odličan početak za Kokoškova u Evroligi, nakon Zvezde je srušio i Efes.





De Kolo je predvodio goste sa 20 poena, 17 je dodao Lorenco Braun, odličan i Veseli sa 13 poena i 10 skokova, dok je 10 poena ubacio i Ulanovas.



Simon je bio jedini raspoložen kod "Pivara", meč je završio sa 24 poena, dvocifren i Buboa sa 11 poena, samo sedam poena Vase Micića i jedna asistencija.