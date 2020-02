Eksperiment uspeo na Ol-Staru, četvrtina kakvu je Kobi zaslužio!

Kawhi Leonard scores 30 PTS and hits 8 triples to lead #TeamLeBron to victory in the 2020 #NBAAllStar Game and win the Kia NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award! #KiaAllStarMVP pic.twitter.com/HNQtL17fHH — NBA (@NBA) February 17, 2020

Može se reći da je eksperiment sa resetovanjem uspeo. U znak sećanja na Brajanta, ovogodišnja utakmica imala je drugačiji format, praktično, nakon tr četrtine rezultat je izjednačen, pa smo videli ozbiljnu košarku do kraja. U toj poslednjoj četvrtini igralo se do 24 poena, odnosno pobednik je bila ekipa koja prva stigne do te kvote.Pre toga, kao i obično, spektakl, zakucavanja, pokušaji da se napravi što lepši potez i zabavi publika u "Junajted centru".Lebronov tim je slavio sa 53:41 u prvoj četvrtini, Janisova ekipa se revanširala, 51:30. U trećoj smo videli remi, a onda je počela ozbiljna košarka. Rezultat je resetovan, timovi su zaigrali odbrane, nije bilo više lakih zakucavanja, viđeni su faulovi kao da se igra plej of.U finišu drama, prvo je Kris Pol propustio šansu za pobedu, Janisu i saigračima je šansu dao Embid, ali poslednju reč imao je centar Lejkersa Entoni Dejvis. On je svom kapitenu, i saigraču doneo trijumf sa linije penala, završilo se 157:155 za tim "Lebron".Njih je predvodio Kavaj Leonard, 30 poena, Lebron i Kris Pol ddali su po 23. Jokić je odigrao tek 12 minuta, pet poena.Na drugoj strani Adetokumbo 25, Voker 23, a prvi pehar MVP-ija, koji sada nosi ime po Kobiju, odneo je Leonard. "Kandža" je uz 30 poena, imao 7 skokova, 4 asistencija, 2 ukradene lopte, a ubacio je čak osam trojki. Zasluženo, nema šta.Luka Dončić je završio sa 8 poena, najmanje u obe startne petorke, ali na kraju krajeva nije ni bitno, cilj je postignut, Brajant je dobio utakmicu kakvu je zaslužio, što neko reče njemu bi se najviše svideo pristup u poslednjoj četvrtini.Sada sledi kratka pauza u NBA, za par dana timovi se vraćaju na parket.