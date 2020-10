EK - Unikaha pala u Baru, pobedio Uniks!

Rutinska pobeda Mornara protiv nekadašnjeg evroligaša.



Unikaha je savladana u Baru rezultatom 90:80, rezultat možda i ne pokazuje realno stanje jer je Mornar bio bolji čitav meč i imao je +19 na poluvremenu.



Pulen sa 24 i Vranješ sa 16 poena su predvodili Mornar, dok su u poraženom timu najbolji bili Brisuela sa 16 i Dion Tompson sa 11 poena.



Mornar je sada na pobedi i porazu, baš kao i Unikaha u okviru grupe B.



U grupi A u kojoj je i Partizan ekipa Uniksa je savladala Baščešehir sa 89:88.



Bilo je veoma dramatično u finišu, iako je Uniks imao veliku prednost tokom ovog duela. Imali su pred kraj domaći prednost od 87:81, ali su preko Aleksa Peresa gosti stigli do prednosti serijom 7:0 na samo 30 sekundi do kraja.



Ipak, nisu slavili zahvaljujući Džamaru Smitu koji je pogodio za dva poena na tri sekunde do kraja.



Upravo je Smit bio najefikasniji sa 25 poena kod pobednika, a Peres kod Bahčešehira najbolji sa 33 poena.