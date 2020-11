EK - Silna Lokomotiva imala i +44, pobede Trenta i Gran Kanarije

Kako je samo mlela Lokomotiva iz Krasnodara u duelu protiv slabašnog Antverpena. Naravno, to ne sme da umanji sjajan rezultat gostiju koji su stigli i do svoje pete pobede u šest odigranih utakmica.



BIlo je 94:114, imali su i +44 u jednom trenutku druge deonice, postigli su neverovatan 71 poen za poluvreme.



Na kraju su pustili gas, dozvolili domaćinu da se ne obruka, pa je bilo "samo" 20 poena razlike. Lommotivu su predvodili Amerikanci, Vilijams je imao 27 poena i 17 skokova, Kamings 22 poena, a Kraford 19, koliko je imao i Litvanac Kuzminskas. Ivan Paunić solidan sa 7 poena za svega 12 minuta.



Kod poraženih Faje 25 poena i 11 skokova.



U okviru Grupe D ekipa Trenta je uspela da savlada Bursu sa 89:80, pa je tako stigla do pete pobede u pet mečeva. Na drugoj strani Bursa ima sva četiri poraza.



Najbolji u pobedniku Martin sa 22 poena, Bursu je predvodio Savaš sa 21 poenom i 11 skokova.



U istoj grupi ekipa Gran Kanarije je stigla do nove pobede pošto je savladala Promiteas sa 98:83.



Okoje u Gran Kanariji najbolji sa 25 poena dok je kod Promiteasa najbolji bio Mancoukas sa 24. Radičević 16 poena kod poraženog tima.