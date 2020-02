EK - Problem u Partizanovoj grupi zbog korona virusa

Kako prenose italijanski mediji, postoji mogućnost da se utakmica između Virtus Bolonje i Darušafake, u poslednjem kolu Top 16 faze Evrokupa, odloži zbog sve većeg broja zaraženih korona virusom u Italiji.



Minulog vikenda su odložene brojne fudbalske utakmice, čak i u Seriji A, naredno kolo će se igrati bez prisustva publike na određenim stadionima, a i u košarkaškoj ligi su odlučili da suspenduju čitavo naredno kolo.



Zato se pojavila i mogućnost da se odloži putovanje košarkaša Bolonje u Istanbul, iako u Turskoj nema problema zbog korona virusa.



Ipak, ne žele da prepuste ništa riziku, pa bi da odlože meč, spremni su za put, jer je kalendar takav da je susret gotovo nemoguće odložiti, pa su svesni činjenice da će na odlučujući duel u Top 16 fazi morati da putuju kada je i dogovoreno.



"Razgovaramo sa vlastima i minstarstvom zdravlja o mogućim problemima. Mi ćemo putovati po rasporedu, ali potrebna je garancija sa obe strane da neće biti opasnosti. Bilo bi bolje da se meč odloži, ali ne znam da li kalendar to dozvoljava", izjavio je generalni direktor Virtusa Luka Baraldi.



Videćemo da li će do odlaganja duela doći, Partizan je već obezbedio prolaz u Top 8 fazu i to sa prvog mesta u grupi E, te će se ekipa Aleksandra Đorđevića boriti sa Dačkom za to drugo mesto koje vodi među osam najboljih.