EK - Mornar prepisao od Partizana, Venecija je opasna, poražena i Cedevita

Grupa AVenecija - Uniks 85:78Venecija je u grupi A (u kojoj je i Partizan) uspela da savlada Uniks na svom terenu rezultatom 85:78. Domaćin je počeo da stvara prednost u trećoj deonici, sa plusom od 17 poena su ušli u poslednju četvrtinu, ali nisu poput Partizana ispustili svoju prednost i slavili su sa 7 poena razlike.Bramos najbolji sa 16, 14 je dodao Vat. Kod poraženih Džamar Smit 25 poena.Grupa BUnikaha - Levaloa 96:88Ulm - Mornar 84:76Mornar je danas imao sjajnu šansu da se vrati sa bodovima iz Nemačke, ali se to nije desilo. Ekipa iz Bara je vodila čitavo prvo poluvreme, imala i maksimalnih +14, ali nije uspela da sačuva prednost jer je odigrala očajnu treću četvrtinu koju je izgubila sa 30:11. U poslednjoj deonici skoro i da nije bilo pitanja da li će domaćin slaviti, posebno nakon serije od 15:0.Osetkovski 22 poena kod pobednika, a u Mornaru Vajthed 25, Pulen 15.Grupa CAndora - Monako 76:82U jednoj vrlo ujednačenoj utakmici ekipa Monaka je uspela da slavi pobedu nad Andorom. Serijom 10:0 na samom kraju utakmice Monako stiže do pobede. Hana najefikasniji kod domaćina sa 14 poena, u Monaku Bost 21.Grupa DBursa - Trento 86:93Promiteas - Gran Kanarija 75:86Nanter - Cedevita Olimpija 80:76Gran Kanarija je stigla do pobede na gostovanju u Grčkoj Promiteasu zahvaljujući odličnim partijama Džejkoba Vajlija i Enrjua Albisija, prvi je postigao 22 poena, drugi 17. Domaćinu nije pomoglo ni to što je Jan Miler imao 27 poena.U duelu Nantera i Cedevite, uspešniji francuski predstavnik. Predvodili su ih Kordinije sa dabl-dabl učinkom od 20 poena i 10 skokova, dok je nemilosrdni Alfa Kaba imao 10 poena i čak 15 skokova. Cedevita je bila predvođena Kendrikom Perijem koji je postigao 21 poen, Blažič je dodao 19 uz 9 skokova, jedini je bio raspoložen u toj kategoriji.