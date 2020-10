Anadolu Efes je stigao do pete pobede u isto toliko mečeva ove sezone u turskom prvenstvu pošto je večeras savladao u gradskom derbiju ekipu Bešiktaša sa 81:74.



Mnogi su očekivali lagan trijumf Efesa, ali to i nije baš bio slučaj, imali su gosti priključak čitav tok meča, ali nisu uspeli da ugroze evroligaški tim.



Ponovo je svoj tim predvodio Vasilije Micić.



Srpski as je imao 18 poena (7/11 za dva poena), dodao je 3 skoka i 6 asistencija, a isti broj poena imao je Adrien Moerman.



Kod poraženih najefikasniji je bio Erdžan Osmani sa 15 poena.



Inače, Efes deli prvo mesto sa Fenerom, dok je Bešiktaš poslednji bez pobede u pet mečeva.