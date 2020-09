Džordan 'praši' i van terena, stigao i Emi

Priča o atmosferi u Bulsima za vreme Majkla Džordana, odnosima sa sportskim agentom franšize iz Nju Jorka, veličinom Fila Džeksona i još dosta toga mogli smo videti u "The Last Dance".



ESPN i Netfliksov dokumentarac u trajanju od deset epizoda je pomerio granice kada se radi o sportu na filmu.



Danas im je uručen čak i Emi u kategoriji "Najbolji dokumentarac", možemo reći i potpuno zasluženo.



U poslednje vreme Amazon i Netfliks vode 'mali rat' u produkciji sportskih sadržaja.



Amazon je radio serijal "All Or Nothing" o Mančester Sitiju i Totenhemu, dok Netfliks pored pomenutog košarkaškog serijala ima i seriju od Sanderlendu, a takođe i filmove o igračima poput Nikolasa Anjelke i Grizmana.