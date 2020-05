Džordan nastavlja da ruši rekorde!

Danas je ESPN u saradnji Netfliksom 'izbacio' poslednje dve epizode serijala "The Last Dance" koji govori o Džordanu i Čikago Bulsima tokom uspešnih sezona. Šampion lige šest puta i na druge načine ruši rekorde.



Naime njegove patike Nike Ari Džordan 1s su danas prodate na onlajn aukciji za neverovatnu sumu od 560 hiljada dolara. Prethodni rekord su 'nosile' Nike patike Moon Shoes napravljenje 1972. godine.



Inače rekordni par Majkl Džordan je nosio tokom svoje ruki sezone u NBA. Sada su prodate Džordanu Geleru koji će patike uvrstiti u svoj muzej patika u Las Vegasu.



See this sneakers right here, they're about to be sold for a whopping $560,000.



You read that right.



They're Michael Jordan's signature Air Jordan shoes from 1985.



Show us a more expensive sneakers pic.twitter.com/BNryOXpoQE