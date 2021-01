Džon Vol se vratio, u novom dresu sa starim navikama! Vestbruku ne vredi ništa, ruki muke Pokuševskog!

John Wall showin' off his hops 👀 pic.twitter.com/x4Flm73LsO — Bleacher Report (@BleacherReport) January 1, 2021

Indijana je na prelazu godina bila prejaka za Klivlend. Sabonis je nastavio da dominira, 29 poena, 11 skokova, Dag MekDermot, igra sezonu karijere. On je sa klupe ubacio 18 poena, uz to, u tri od poslednje četiri utakmice bio je dvocifren. Indijana je dodala gas u trećoj četvrtini koju su dobili sa 14 razlike, posle je sve bilo lako.Vašington je doživeo peti poraz, još jedan šamar Vestbruku koji je napravio četvrti tripl dabl u pet mečeva, ali nije vredelo. Oslabljeni Čikago bez Markanena ih je tukao drugi put za tri dana. Vestbruk je završio sa 22 poena, 10 skokova, 11 asistencija, Brajant i Bredli Bil dali su po 20, ali je u poslednjih 60 sekundi Čikago prelomnio meč. Oto Porter je brojao do 28, Lavin ubacio 22 poena.Dolijao je i Orlando, teško su poraženi od Filadelfije, čak im je i Ben Simons dao trojku, Set Kari je ubacio pet, Medžik je primio 75 poena do poluvremena. Nikola Vučević je uz 19 poena, imao 10 skokova, posle noćašnjeg meča nema više neporaženih timova u ligU prvom meču od 2018. na debiju za Roketse Džon Vol je ubacio 22 poena, imao 9 asistencija, Harden je dodao 33 poena, pa je Hjuston slavio protiv Kingsa. Gosti su se držali, ruki Halibarton je sveo prednost Teksašana na poen, onda je Harden ubacio dva penala. Na kraju Sakramento je promašio dve trojke za produžetak. Priliju za osvetu imaće na istom mestu u subotu. Bjelica je ubacio 8 poena, imao 5 skokova i 2 asistencije za oko 15 minuta igre.Toronto je na Tampi gde su privremeno domaćini, kako ne bi prelazili granicu slavio protiv Njujorka, iako su bili bez Siakama. VanFlit je ubacio 25 poena, a Niksi su prekinuli seriju od tri pobede. Kako i ne bi trojke su šutirali 3 od 36.Pelikansi su razbili Tander u Oklahomi, spustili ih na 80 poena, prošle godine su preživeli metlu od Oklahome, četiri poraza u nizu. Sada su odigrali odličan meč, Bledso je dao 17 poena, Lonzo ol 16, uz 9 asistencija i 8 skokova, nijednog trenutka nije bilo dileme. Tander je izgubio nakon startne pobede u Šarlotu, sva tri meča kod kuće. Nije bilo publike da pozdravi Novozelanđanina Adamsa koji se vratio u grad pošto je godinama igrao za domaćina, Oklahomi je dao 14 poena, Zajon samo 12, ali malo je igrao...Kod domaćina, naš Aleksej Pokuševski za 20 minuta, jedna trojka iz četiri pokušaja, pet skokova, 4 asistencije, 2 ukradene lopte, ali ih je izgubii šest, očigledno danak neiskustvu.Prvi put od 2009. godine Sansi imaju 4-1 na startu sezone, koliko su napredovali posvedoila je pobeda u Juti. Zadržali su Džez na 41% šuta, dali im 17 trojki, preuzeli kontrolu u drugoj četvrtini i nisu se osvrtali. Buker je brojao do 25, Bridžis i Krauder dodali po 16, čak šest igrača Sansa bilo je dvocifreno. Kod Jute koja je na 0-2 u Solt Lejk Sitiju na startu, Mičel 23, Gobert 18, uz 14 skokova.