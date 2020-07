Džoker u Diznilendu!

Nikola Jokić je konačno stigao u Diznilend u Orlandu.



On se pridružio ekipi Denvera koja se već nalazi u ovom gradu, a njegove najnovije fotografije su objavljene i na zvaničnom Tviteru nalogu Nagetsa.



Jokić je morao da bude negativan četiri puta zaredom kako bi krenuo na put, a to se i desilo.



Podsetimo, on je bio pozitivan na koronavirus nakon oproštajnog meča Dejana Milojevića gde je bilo nekoliko pozitivnih sportista među kojima je i Novak Đoković.