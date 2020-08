Dža protiv Dejma - Drama u "mehuru", nakon brojnih preokreta LeBron i Lejkersi dobili rivala!

Košarkaši Portland Trejl Blejzersa uspeli su da se plasiraju u plej-of, kako su u istorijskoj plej-in utakmici u Orlandu došli do trijumfa rezultatom 126:122.



Kako su u ovaj "plej-in" ušli kao bolje plasirani na tabeli, bila im je potrebna jedna pobeda, odmah su je ostvarili i idu na megdan LeBron i Lejkersima u doigravanju.



Potpuna dominacija Trej Blejzersa u prvom kvartalu, nakon nešto boljeg starta Memfisa Lilard i drugovi su preuzeli stvari u svoje ruke, pa su prvu deonicu okončali sa 12 poena viška u svoju korist.



Ipak, Memfis već sredinom drugog period stiže do preokreta, ali samo na kratko, Portland vraća prednost i na veliki odmor odlazi sa šest poena prednosti.





Novi nalet Grizlisa usledio je sredinom treće četvrtine, kada dolaze i do preokreta.



Uspeli su da zadrže prednost sve do kraja kvartala, pa su na poslednji odmor otišli sa pet poena prednosti.



Vodili su sve do samog finiša, kada su daleko iskusniji košarkaši Portlanda stigli do preokreta.



Nurkić je sa poenima uz faul doneo tri poena prednosti ekipi Terija Stotsa, tesno je bilo do samog kraja, ali je Mekolum održavao prednost Portlanda.









Možda i ključne poene na meču postiže Karmelo Entoni na 21 sekundu do kraja, njegovom trojkom Trejl Blejzersi stižu do šest poena viška.



Trojka Bruksa na drugoj strani, ušlo se u penal završnicu, Morant je pogodio novu trojku na dve sekunde do kraja, ali je bilo kasno, Nurkić je sa linije penala stavio tačku na ovaj susret.







Lilard je ubacio 31 poena, dodao je i 10 asistencija ,pratili su ga Mekolum sa 29 poena, fantastični Nurkić sa 22 poena i 21 skokom, 21 poen dodao je Melo Entoni, klupa je ukupno dala 20 poena.



Sa druge strane ruki Dža Morant je ubacio 35 poena uz osam asistencija, 22 poena i 17 skokova ubeležio je Jonas Valančijunas, po 20 poena dodali su Dilon Bruks i Brendon Klark, dvocifren je sa 10 poena bio i Kajl Anderson.



Portland će tako u plej-ofu igrati sa Los Anđeles Lejkersima, a mlada generacija Memfisa može da bude zaista ponosa na sve što je uradila ove sezone.