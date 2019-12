Duško Ivanović ponovo u Evroligi!

Crnogorski stručnjak Duško Ivanović postao je novi trener Baskonije.Španski klub je sa njim potpisao saradnju do kraja godine i to nakon što je Ivanović napustio Bešiktaš.To će biti njegov treći boravak na klupi Baskonije koju je već vodio u periodu od 2000. do 2005. godine, kao i od 2008. do 2012.Sa baskijskom ekipom je uspeo da osvojio dve titule prvaka Španije, četiri Kupa kralja i jedan Superkup Španije, a u dva navrata je igrao i finale Evrolige.Ivanović će na klupi Baskonije naslediti Velimira Perasovića