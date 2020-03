Duletova lekcija u karantinskim danima - O apsurdnosti smera kretanja čovečanstva i agresivnosti Homo sapiensa

Pandemija koronavirusa zatekla je Duška Vujoševića u Rumuniji, u Klužu, gde vodi tamošnju košarkašku ekipu sa kojom je imao velike ambicije u finišu sezone posle osvojenog Kupa.





Ali, kao i u većem delu sveta, takmičenje je prekinuto do daljnjeg, a trofejni stručnjak kao i mnogi od nas, pomno prati najnovije informacije, uz nadu da će se sve ovo što pre završiti i da će se život konačno normalizovati.







''Situacija je onakva, što bi rekli, kao 'diljem Evrope'. Rumunija je imala veliki broj svojih radnika zaposlenih u Italiji i Šoaniji, Njihovim vraćanjem došlo je i do povećanja broja ljudi koji su inficirani koronavirusom.





Uveden je policijski čas, od 6 ujutru do 10 je slobodno kretanje, a policijski čas je od 10, pa uveče do 6. Isto se obaveštavaju ljudi o situaciji i jedina prava borba protv tog virusa je da se smanji broj kontakata, to su več opšte poznate stvari.





Prva moja ideja je bila da se pauza iskoristi da se radi dobro i da će ta pauza da odluči ko će u nastavku bolje da prođe. Mislio sam da treniramo, ali došlo je i do zabrane treninga, okupljanja. Ekipa je sada raspuštena, napravljeni su neki dogovori o finansijskom raspletu između igrača i kluba'', objašnjava Vujošević u razgovoru sa Vladanom Tegeltijom za objašnjava Vujošević u razgovoru sa Vladanom Tegeltijom za BC Partizan TV





Početni plan u Rumuniji je da se sezona nastavi 15. aprila, ali...







''Svi smo svesni da je, nažalost, situacija takva da od toga neće biti ništa. Vidimo da je i predsednik Japana objavio odlaganje Olimpijskih igara. Mene je radovala izjava glavnog organizatora OI, Japanca koji se zakleo da će Igre da počnu tačno na vreme, on je to rekao samurajski, spreman da uradi ne znam šta ako to ne bude tako. Ali i pored tog fanatizma i ozbiljne želje, situacija je veoma ozbiljna.

Naša delatnost podrazumeva i velika masovna okupljanja. Videli smo šta se dogodilo posle utakmice Atalanta- Valensija u Milanu'', istakao je Vujošević.





Na kraju, dugogodišnji trener Partizana pokrenuo je još jednu temu za razmišljanje - kuda ide ovaj svet?







''Vidi se i apsurdnost smera kretanja čovečanstva, ta neka agresivnost Homo sapiensa i ljudi koji predvode to, gde se misli o atomskim podmornicama, atomskim bombama, odlasku na Mesec... Jedan običan virus je u stanju da zapreti uništenjem čovečanstva'', naglašava Vujošević i uverava da se ne plaši, iako se već nekoliko godina bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.







''Nisam u panici. Od kada sam na dijalizi, 90 litara krvi se okrene za oko 4 sata kroz onu mašinu. Ja sam se pomirio s time, što kažu muslimani, svi se za tamo spremamo, samo čekamo svoj red. Spadam u rizičnu grupu, ali nemam osećaj panike. Moram da odem i na dijalizu, sreća je što je moja supruga sa mnom'', objasnio je Vujošević i dodao vreme koristi i za čitanje knjiga.