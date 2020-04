Duletov poslednji pozdrav Miši...

Partizana Duška Vujoševića, proslavljenog trenera Partizana. Bezbroj je poruka na društvenim mrežama u kojima se ne samo navijači opraštaju od najomiljenijeg navijača crno-belih , ali možda najemotivnija, najdirljivija stigla je od strane, proslavljenog trenera Partizana.





Treba li podsećati koliko je njega Miša voleo? Dule mu je uzvraćao na svoj način, pomagao, pružao mu priliku ponekad i da se obrati igračima pred početak treninga...





Vujošević se od Miše danas oprostio u izjavi za BC Partizan TV ovog popodneva.







''Ako je neko bez ikakvog ostatka voleo Partizan, to je bio Miroslav Gajić. On je u Partizanu pronašao smisao života, božju milost i to ga je i održavalo u životu.



On je bio ona vrsta ljudi koje Rusi zovu nišči, čovek kada ga pogleda površno, vidi defekte i neku drugu stranu, ali on je za svoju kategoriju ljudi bio genijalan. Imao je i duhovitosti, neke reakcije koje su pokazivale i veliki stepen inteligencije.



Mislim da smo svi koji volimo Partizan izgubili puno i nadam se da će dobri Bog da mu nađe dobru pretplatnu kartu sa dobrim mestom gore, na južnoj tribini'', rekao je Vujošević.







Njegovu poruku možete da vidite OVDE

-