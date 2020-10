Drvljem i kamenjem po LeBronu, zašto nije šutnuo trojku preko trojice za pobedu?!

Još uvek nismo dobili NBA šampiona za sezonu 2019/20, Majami je preživeo petu utakmicu, sada je 3:2 za Lejkerse, naredni meč na programu je u noći između nedelje i ponedeljka.



Igrali su "Jezeraši" u "Mamba" dresovima u čast Kobija Brajanta, u kojim ove sezone do sinoć nisu izgubili nijednu utakmicu, stigao je i "Lari" i to u posebnoj "Luj Viton" kutiji, ali još uvek nije dobio svog novog vlasnika.



Utakmica je rešena u poslednjim sekundama, Lejkersi su imali napad za pobedu, na devet sekundi do kraja Džejms je krenuo u prodor, ušao je u nekoliko protivničkih igrača, potom je podelio pas ka Deniju Grinu, koji je imao više nego otvorenu poziciju van linije za tri poena.



Veteran je promašio šut, Markif Moris je uzeo loptu i umesto da je doda Dejvisu, poslao ju je u aut.



Hiro je potom pogodio dva bacanja, Majami je imao +3 na 1,6 sekundi do kraja, Lejkersi nisu uspeli da odgovore, te je borbena ekipa sa Floride izborila i šestu utakmicu u finalnoj seriji.











Nakon utakmice se priča o sjajnoj partiji Džimija Batlera, koji je ubacio 35 poena uz 12 skokova i 11 asistencija, ali je ipak u centru pažnje potez LeBrona Džejmsa, koji je umesto da sam šutne podelio pas u napadu koji je mogao da donese pobedu Lejkersima.



Da li je Džejms bio u pravu što je podelio pas? Iz košarkaškog ugla gledano, ne može se reći da nije, jer je bio svestan da će Majami fokusirati svoju odbranu na njemu, pa onda i na Entoniju Dejvisu, na kraju je odlučio da na sebe navuče što više protivničkih igrača i tako svojim saigračima otvori prostor za lagane poene.



Veteran kakav je Grin, sa 40% procenta van linije za tri poena u karijeri, dobio je poziciju kao na treningu, ali je ipak uspeo da promaši, o potezu Morisa koji je usledio ne vredi trošiti reči, sjajno je što se našao na skoku, ali potez koji je usledio kao da je bio delo Džej Ar Smita.











Naravno, brojni fanovi su brže bolje na društvenim mrežama osuli drvlje i kamenje po Džejmsu jer nije po svaku cenu pokušao sam da završi, kako to, naime, priliči najvećim igračima.



Izgleda da je bilo bolje da Džejms opali trojku sa devet metara preko par čuvara, nego da odigra savršen napad za saigrača koji iza sebe ima dva NBA prstena i koji je svoju igru tokom čitave karijere zasnivao na šutu za tri poena.



U svakom slučaju, mnogi su odmah iskoristilli priliku da kritikuju Džejmsa, ali jasno je da bi ga kritikovali za svaki scenario, osim za onaj u kojem bi šutnuo preko trojice i pogodio sa zvukom sirene. Problem je samo što u tom scenariju ne bi Džejms dobio pohvale, već bi se jednostavno konstatovalo kako se to od njega očekuje.



Džejmsu, koji je igrač sa najviše postignutih poena u istoriji NBA lige u doigravanjima, sa najviše odigranih mečeva u doigravanjima, koji je drugi u plej-of istoriji po broju asistencija, prvi po broju ukradenih lopti i drugi po broju postignutih trojki u istoriji doigravanja, se zamera da nije dovoljno hrabar u odlučujućim trenucima i da navodno beži od odgovornosti kad je najteže, kako bi Amerikanci rekli, da nije dovoljno "clutch"..?



Uzmite u obzir onda i sledeću statistiku, koja ipak govori dosta.







Džejms je lider po broju pogođenih šuteva sa zvukom sirene u plej-ofu, u pet navrata je bio brži od sirene u doigravanjima, 2018. u trećoj utakmici protiv Reptorsa, iste godine u petoj utakmici protiv Pejsersa, 2015. godine u četvrtoj utakmici protiv Bulsa, 2013. godine u prvoj utakmici protiv Pejsersa i 2009. godine u drugoj utakmici protiv Orlanda.



Prema statistici koju je sastavio "Bleacher Report", Džejms je pogodio sedam od 16 "clutch" šuteva u plej-ofu (šutevi za pobedu), ispred njega je samo Majkl Džordan, koji je pogodio devet od 18.



Dakle, daleko od toga da je LeBron igrač koji ne uzima šuteve kada je najbitnije, ili da ih ne pogađa, štaviše, on je iz Majkla Džordana jedan od najvećih u istoriji kada su najteži šutevi u pitanju.



Ne treba zaboraviti da je često imao i briljantne asistencije u odlučujućim trenucima, ali o tome se ne vodi pedantna statistika, pa se takve stvari zaboravljaju.



Zaboravlja se i blokada, koja neće ući u ovakvu vrstu statistika, koja je vrlo verovatno donela Klivlendu i prvu titulu u istoriji, blokada nad Iguodalom u sedmoj utakmici plej-ofa sa Golden Stejt Voriorsima 2016. godine.



I na kraju se postavlja pitanje da li je LeBron Džejms najveći košarkaš svih vremena, popularni "GOAT", jer ove situacije navodno ne priliče najboljim igračima?



Nije, o tome ćemo pričati kada završi svoju blistavu karijeru, ali je sasvim sigurno da je već sada rame uz rame sa najvećim/a.



Činjenica da je u odlučujućim trenucima odlučio da odigra savršenu akciju i ostavi jednog od iskusnijih saigrača i boljih šutera da odradi svoj posao neometan ipak ne bi trebala da mu se piše kao greška ili kao potez zbog kojeg nikada neće biti najveći, kako su ga mnogi već etiketirali.



Uživajmo u činjenici da gledamo jednog od najvećih ikada kako u 35. godini igra NBA finale i postiže 40 poena uz 13 skokova i sedam asistencija, kako u čast legendarnog Kobija Brajanta vuče još jednu ekipu do prstena, kako igrače poput Aleksa Karuza, Markifa Morisa, Džej Ar Smita i Džavejla Mekgija čini mnogo boljim nego što zapravo jesu, kako timovi svoju odbranu baziraju na tome da ga sačuvaju, a on i dalje ubaci 30 ili 40 poena.



Imamo privileguju da gledamo jednog od najboljih košarkaša i sportista svih vremena, koji još nije dao svoju poslednju reč, možda je zaista najbolje da sednemo, opustimo se i uživamo.