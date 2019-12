Drejmond Grin očaran, "Smajli" iz Srbije ima neverovatnu inteligenciju!

Novi srpski košarkaš je debitovao u NBA ligi i to sa samo 19 godina.



Alen Smailagić je noćas odigrao pet minuta protiv Finiksa u pobedi svog tima od 105:96, a Drejmond Grin je istakao da nije tako bilo planirano.



"Smailagić je trebalo da igra dva minuta, a on je naterao trenera da igra duže", rekao je Grin na konferenciji za novinare.



"Sviđa mi se njegov stav. Ne boji se ničega, stvarno razume igru. Kada ga posmatrate kako sve to radi, shvatite da to sve nije normalno. Te stvari koje brzo pokupi dovoljno govore o njegovom košarkaškom koeficijentu inteligencije", kaže prgavi centar Golden Stejt Voriorsa.



"Smajli", kako ga zovu u Golden Stejtu, je noćas oduševio i Stefa Karija koji je pozdravio njegove poene.



Smailagić je za tih pet minuta ubacio 4 poena.